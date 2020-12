L’affaire avait provoqué une vive émotion dans tout le Sénégal. Elle implique trois pères de famille qui avaient envoyé leurs enfants via des pirogues en Espagne espérant un avenir meilleur pour eux. Ils sont accusés de « mise en danger de la vie d’autrui » et « complicité de trafic de migrants ». L’un des mis en cause, Mamadou Lamine Faye lui, avait perdu son enfant Doudou au cours du voyage à pirogue que lui-même a regretté avoir organisé.

Les deux autres mis en cause, eux, ont pu récupérer leurs enfants sain et sauf. Ce mardi 8 décembre 2020, le jugement en délibéré a lieu au tribunal d’instance de Mbour, à cent kilomètres environ au sud de Dakar. Si le procureur avait requis une peine de deux ans ferme contre les trois pères de famille, ils ont écopé en fin de compte de deux ans avec sursis, dont un mois ferme. Cette peine prend en compte le chef de « mise en danger de la vie d’autrui ». Concernant la « complicité de trafic de migrants » les trois hommes ont été relaxés.

Pas coupables, mais victimes

Le procès s’était déroulé en effet, en l’absences des avocats de la défense qui avaient requis la libération pure et simple de leurs clients. Pour les avocats, les mis en cause dans cette affaire, ne sont pas des coupables, mais plutôt des victimes eux-mêmes. Toutefois, l’accusation a estimé que ces pères de famille ont fait preuve de grave négligence en payant des passeurs, en organisant ces départs, dont celui de Doudou qui a fini par perdre la vie et dont le corps serait jeté en mer selon des témoins.