L’attaque contre la représentation diplomatique des Etats-Unis à Bagdad, hier dimanche 20 décembre 2020, a suscité les réactions de la République Islamique d’Iran. En effet, Saeed Khatibzadeh, porte-parole de la diplomatie iranienne, a trouvé suspect la réaction des autorités américaines juste après les tirs de roquettes sur le bâtiment. C’est au cours d’un point de presse, qui a eu lieu ce lundi 21 décembre 2020, qu’il a fait part de ses suspicions.

« Comme si la déclaration avait été préparée »

« Le type et le moment choisis de l’attaque ainsi que la déclaration publiée par le département d’État américain soulèvent de sérieux soupçons » a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Comme si la déclaration avait été préparée auparavant et publiée immédiatement après l’attaque ». Toujours au cours de son même point de presse, il a condamné l’attaque contre l’ambassade américaine, estimant que « l’attaque contre des bâtiments diplomatiques et résidentiels est inacceptable ». Notons que cette réaction avait été la même chez plusieurs milices pro-Iran. C’est par exemple le cas du Hezbollah irakien, qui a fustigé l’attaque dans un communiqué.

L’attaque a été condamné par des milices pro-Iran

« Bombarder l’ambassade [américaine] du mal en ce moment est considéré comme inacceptable » avait-il indiqué. Idem pour le chef chiite et ex-chef de milice Moqtada Sadr. « Personne n’a le droit d’utiliser des armes en dehors de l’Etat » avait tweeté ce dernier. Pour rappel, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo avait déclaré, suite à l’attaque, que l’Irak avait totalement le droit de « poursuivre en justice les milices soutenues par l’Iran après leurs attaques imprudentes à Bagdad ».