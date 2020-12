Quelques temps après avoir fait la une de la presse internationale, suite à l’annonce de la normalisation de ses relations diplomatiques avec le Maroc, Israël a l’intention de signer un accord similaire avec un autre pays musulman. L’information a été donnée, ce mercredi 23 décembre 2020, par le ministre israélien de la Coopération régionale, Ofir Akunis, dans une interview accordée au site d’information Ynet TV.

La Tunisie refuse de normaliser ses relations avec Israël

« Je crois (…) qu’il y aura une annonce de la part des États-Unis au sujet d’un autre pays prêt à officialiser ses relations avec Israël et, en substance, avec l’établissement d’un accord – un accord de paix » a-t-il laissé entendre. A en croire le ministre, deux pays sont candidats à cet accord. Le premier pourrait être Oman, et le deuxième est un « pays musulman qui n’est pas petit » autre que le Pakistan. Il n’a pas fallu longtemps pour que plusieurs nations musulmanes fassent comprendre qu’elles n’ont pas l’intention de normaliser leurs relations avec l’Etat Hébreu. Parmi celles-ci figure la Tunisie, la Malaisie, le Bangladesh et l’Indonésie. Cette dernière a fait savoir qu’elle ne reconnaîtra pas Israël, si les réclamations d’un Etat palestinien n’étaient pas satisfaites.

Pour rappel, le pays évoqué par le ministre israélien Ofir Akunis, sera le cinquième à figurer au rang des pays musulmans à normaliser leurs relations avec Israël. Parmi ceux-ci on distingue : le Maroc, le Soudan, Bahreïn et les Emirats arabes unis. Les relations diplomatiques entre Israël et ces pays ont été négociées par Washington, depuis le mois de septembre dernier.