MacKenzie Scott, ex-femme de Jeff Bezos, actuellement l’homme le plus riche de la planète, a confirmé avoir reversé 4 milliards de dollars à pas moins de 384 associations et organisations. Une décision qu’elle justifie par son envie d’aider les familles américaines les plus touchées par le coronavirus.

Selon elle, il est injuste de voir que les répercussions de la pandémie ont été plus graves pour les femmes ainsi que les personnes de couleurs et vivant dans la pauvreté, quand, à côté, de riches milliardaires ont vu leur fortune exploser. De fait, celle-ci a souhaité leur venir en aide en reversant des milliards de dollars à des banques alimentaires, des associations, des groupes juridiques et autres organisations venant en aide aux personnes défavorisées.

MacKenzie Scott lègue 4 milliards de dollars à des associations

Ce sont 6.500 associations qui ont été ciblées par MacKenzie Scott et ses équipes. Pas une première pour elle qui, en juillet dernier, a d’ores et déjà confirmé avoir fait don de près de 1,7 milliards de dollars à plus d’une centaine d’organisations caritatives. Cette annonce, survenue sur Medium, porte donc le total de la valeur de sa main tendue à près de 6 milliards de dollars. Un geste rendu possible après que celle-ci ait touché une énorme somme suite à son divorce avec Jeff Bezos.

Une fortune estimée à 61 milliards de dollars

En effet, à l’époque, MacKenzie Scott touche 38 milliards de dollars en action Amazon, qui vont prendre énormément de valeur au fil des semaines et de la flambée des actions de l’entreprise gérée d’une main de maître par son ex-époux. Celle-ci ne compte d’ailleurs pas s’arrêter là et envisage de reverser la moitié de sa fortune, estimée à 61 milliards de dollars (ce qui ferait d’elle, la 18ème personne la plus riche au monde), à des associations caritatives et autres organisations.