A la faveur d’une interview qu’il a accordée au quotidien américain New-York Times, le président élu des Etats-Unis a une fois encore annoncé qu’il fera de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus sous principal cheval de bataille. Il avait déjà dévoilé les différents moyens par lesquels il souhaitait lutter contre le virus du Covid-19. Dans un passé plutôt récent, il avait commencé par exhorter ses compatriotes à porter le masque pour non seulement se protéger mais protéger également les autres.

“La première priorité”

« Ce sera la première priorité, la deuxième priorité et la troisième priorité – traiter le COVID et réduire la propagation et faire baisser le taux de mortalité », a-t-il déclaré au cours de cette sortie médiatique dans un contexte où le virus continue de sévir sur le territoire américain. Ces déclarations du candidat démocrate interviennent dans un contexte où les experts prévoient des jours encore plus sombres avec le virus.

Le nombre de cas pourrait augmenter après les fêtes

Selon le bilan qui est fait, les Etats-Unis totalisent depuis quelques temps plusieurs milliers de décès par jour lié à la pandémie du nouveau coronavirus. Le nombre de cas pourrait connaître encore une véritable augmentation après les fêtes de fin d’année selon les prévisions. La disponibilité du vaccin ne devrait pas faire croire en la fin de la pandémie à en croire les