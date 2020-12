Au Sénégal, une affaire dite des jouets alcoolisés défraie la chronique depuis quelques jours. Quatre personnes sont en garde-à-vue depuis le jeudi 17 décembre dans le pays. Parmi elles, le fournisseur principal du produit, un libanais du nom d’Houssam Khalil. Interrogé par les enquêteurs, il dit avoir acheté la boisson chez un fournisseur guinéen qu’il appelle Bah. « J’ai travaillé avec lui une seule fois lorsqu’il me livrait cette boisson, pour une quantité de 50 cartons. Chaque carton contient 600 blocs. Je revends à la dame Sylvie Dasilva… C’est moi-même le propriétaire du dépôt » a-t-il déclaré.

“Je suis musulman, si je savais, je n’allais jamais le commercialiser“

L’homme ajoute que le produit a été envoyé au Sénégal au même titre que d’autres produits alimentaires et qu’il ignorait que ce dernier contenait de l’alcool. « Je suis musulman, si je savais, je n’allais jamais le commercialiser. Je pense que cette boisson était autorisée, sinon elle n’allait pas entrer au Sénégal car à chaque fois, la douane demande à la Dirpa (La Direction de l’Information et des Relations Publiques), le document délivré par les services de commerce, sinon le produit ne rentre pas » indique Houssam Khalil. Il ajoute que le stock reçu était entreposé dans son magasin et n’a jamais été soustrait de son emplacement jusqu’à ce qu’il ne s’épuise.

Notons que le libanais est au Sénégal depuis 2019. Il est propriétaire d’une société dont il refuse de dévoiler le nom devant les enquêteurs. « J’attends de prendre un avocat pour vous communiquer le nom de ma société » leur a-t-il dit. Il n’a également pas voulu donner des informations sur son compte bancaire. M Khalil est l’unique héritier de son père. Celui-ci était riche. Donc à sa mort, il dit avoir reçu « beaucoup d’argent ». Des fonds utilisés pour se lancer dans le commerce au Sénégal, selon ses aveux.