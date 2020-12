Un mystère pour la NASA. En effet, un trou noir qui devrait se trouver au cœur d’Abell 2261, un amas de galaxies situé à 2.7 milliards d’années-lumières de notre planète, a tout simplement disparu. Les scientifiques n’ont plus aucune trace de ce dernier alors qu’il ont effectué de nombreuses recherches afin de le retrouver.

Une information dévoilée par la revue AAS Journal, qui fut rapidement relayée le 17 décembre dernier sur le site de l’objectif Chandra, servant à observer des rayons X. Une absence de trou noir anormale pour les scientifiques qui expliquent que ces galaxies géantes sont supposées héberger un trou noir dit supermassif en son centre.

Un trou noir gigantesque disparaît, stupeur chez les astronomes

Dans le cas d’Abell 2261, les experts semblaient attendre que la galaxie située en son centre contienne elle aussi un trou noir, qui d’ailleurs aurait pu et du rivaliser avec les plus grands connus au monde. Celui-ci pourrait être 3 à 100 milliards de fois plus massif que le soleil, mais a tout simplement disparu. Selon les experts, ce dernier aurait pu être éjecté de sa galaxie après que celle-ci ait fusionné avec une autre.

De nombreuses hypothèses non-vérifiées

Les ondes émises au cours de cette fusion auraient alors poussé ce trou noir à reculer, s’éloigner du centre de sa galaxie. Une hypothèse qui n’a toutefois pas été confirmée. Les prochaines semaines pourraient ainsi permettre aux astronomes d’en apprendre plus sur le sujet en menant toute une série d’études.