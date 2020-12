Alors que la pandémie du coronavirus a durement frappé les petites et moyennes entreprises, cela ne semble pas être le cas pour les multinationales et principalement pour les 651 milliardaires américains. En effet, d’après des études Americans for Tax Fairness et de l’Institute for Policy Studies, la fortune des milliardaires américains s’est agrandie en quelques mois seulement.

«Jamais auparavant l’Amérique n’avait vu une telle accumulation de richesses entre si peu de mains… Alors que des dizaines de millions d’Américains subissent les ravages économiques et sanitaires de la pandémie, quelques centaines de milliardaires augmentent encore leur fortune. Leurs gains liés à la pandémie sont si énormes qu’ils pourraient financer un plan d’aide majeur sans perdre un centime par rapport à leurs fortunes…» a affirmé un responsable d’une des organisations.

Il faut dire que la fortune cumulée de ces milliardaires est passée de 2950 milliards de dollars le 18 mars 2020 à 4000 milliards en ce mois de décembre. Un montant énorme acquis en pleine crise sanitaire et financière pour le commun des mortels. Plus de 1000 millards donc, acquis sur la période. Ce qui représente un don de 3000 dollars à chaque américain, ou encore le montant du plan de relance économique annoncé pour les USA. Pour certains cette étude montre deux réalités : il faut taxer un peu plus les riches, mais aussi le renforcement des inégalités sociales dans le pays.