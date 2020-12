A quelques semaines du départ de Donald Trump de la Maison-Blanche, le président sortant des Etats-Unis continue d’ajouter certaines entreprises chinoises à la liste noire. A en croire les confidences qui ont été faites par des sources proches de la présidence américaine à l’agence de presse Reuters, le principal fabricant de puces du pays SMIC serait sur la liste. Cette nouvelle actualisation de la liste s’inscrit visiblement dans le cadre de la guerre commerciale qu’il y a entre les deux pays.

80 entreprises supplémentaires

La décision de Trump qui n’a tout de même aucune chance de prospérer devrait ajouter au total 80 entreprises et filiales supplémentaires à la liste des structures concernées. Selon les précisions qui ont été apportées sur cette situation, le critère d’éligibilité de ces structures sur la liste est leur lien avec l’armée chinoise ou leur implication dans des violations présumées des droits de l’homme.

Plus de 275 entreprises sur la liste

La liste comporte au total plus de 275 entreprises et filiales basées en Chine. Comme entreprise chinoise inscrite sur la liste depuis plusieurs mois, on peut citer : le géant des télécoms Huawei Technologies Co et 150 de ses filiales. Il y a également ZTE Corp. Ces structures ont été inscrites sur la fameuse liste pour des violations de sanctions.