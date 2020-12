La première cryptomonnaie décentralisée continue de faire parler d’elle. Après la remarquable performance qu’elle a faite il y a quelques semaines sur le marché le financier, elle a également fait un bond spectaculaire et a vu son prix dépasser pour la première fois depuis sa création la barre des 20.000 dollars. A en croire la compilation des données qui a été faite par l’agence américaine Bloomberg, dans l’après-midi de ce mercredi 16 décembre 2021, le bitcoin a varié plusieurs fois de prix.

Varie deux fois de prix

Il a coûté 20.145,02 dollars et grimpé de 3,8% sur la séance. Quelques instants plus tard, la cryptomonnaie décentralisée est passée à 20.398,50 dollars soit le niveau le plus haut historique. Rappelons qu’il y a quelques semaines, la cryptomonnaie avait surpris plus d’un alors qu’elle a dépassé plus d’une décennie après sa création les 19.700 dollars. Le prix du bitcoin s’était élevé de 8,2% à 19.761 dollars.

De véritables avancées enregistrées depuis quelques semaines

Elle venait de dépasser le record qu’elle avait battu le 18 décembre 2017. Plusieurs personnes ont justifié cette performance par l’usage qui est fait de cette monnaie électronique sur le marché financier international. Rappelons qu’elle a connu de véritables avancées depuis l’annonce de Paypal relative au lancement d’un service d’achat, de vente, et de paiement par cryptomonnaies.