Le bois, serait-il le futur de la conquête spatiale ? En effet, depuis près de 60 ans, l’homme profite des avancées technologiques pour avancer dans l’espace. Pour autant, le nombre d’objets laissés en orbite autour de la Terre fait peur. Plus de 5.500 ont été envoyés dans l’espace et une immense majorité s’y trouve toujours.

Afin d’éviter de polluer l’espace, le Japon a eu une idée. Tout du moins, une entreprise japonaise. La société Sumitomo Forestry travaille de concert avec l’université de Kyoto au bon développement d’une toute nouvelle solution insolite et innovante : des satellites en bois. L’idée ? Une fois que la mission de ces derniers est remplie, plutôt que de tourner inlassablement autour de notre planète, se briser et polluer, ils brûleront et disparaîtront sans laisser de traces, ni pollution dans le ciel.

L’espace est déjà bien pollué

Une annonce qui intervient alors que l’Union européenne, par l’ESA, l’Agence spatiale européenne a récemment signé avec ClearSpace, une startup qui aura pour mission de nettoyer l’atmosphère et au-delà. Pour autant, ces missions seront longues et surtout coûteuses. Alors, plutôt que de nettoyer, pourquoi ne pas faire dans le biodégradable ?

Le bois, solution à tous les problèmes ?

Le Japon envisage de lancer son premier satellite en bois dans l’espace, à l’horizon 2023. Takao Doi, spationaute japonais estime que cette idée serait excellente, affirmant qu’à terme, les débris spatiaux pourraient avoir un impact sur l’environnement terrestre en faisant tomber des particules d’aluminium, par exemple. À ce jour, les premiers tests ont bel et bien débuté au Japon.