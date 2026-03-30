Elon Musk face à une fuite de talents : les 11 cofondateurs de xAI ont tous quitté l'entreprise

Les onze cofondateurs de xAI, la start-up d’intelligence artificielle lancée par Elon Musk le 12 juillet 2023, ont tous quitté l’entreprise. Selon Business Insider et TechCrunch, les départs de Manuel Kroiss et Ross Nordeen, confirmés cette semaine, achèvent un exode entamé dès mi-2024 et font de Musk le seul membre fondateur encore en poste.

Musk avait cofondé OpenAI en 2015 aux côtés de Sam Altman, avec l’ambition affichée de développer une intelligence artificielle générale sûre et bénéfique à l’humanité. Il en avait quitté le conseil d’administration en 2018, après avoir tenté, sans succès, de prendre le contrôle de l’organisation. ChatGPT, lancé par OpenAI en 2022, connaît alors un succès public retentissant. Musk reproche à l’entreprise d’être trop « woke » et affirme que ses ingénieurs ont formaté ChatGPT pour que ses réponses relèvent du politiquement correct. C’est dans ce cadre qu’il fonde xAI en juillet 2023, recrute onze chercheurs issus de Google DeepMind, OpenAI et Microsoft Research, et lance Grok, un assistant conversationnel concurrent de ChatGPT.

Des profils d’exception partis vers la concurrence ou vers leurs propres projets

Les cofondateurs sortants représentent une concentration de talent rare dans le secteur. Jimmy Ba, qui dirigeait la recherche et la sécurité, est coauteur de l’algorithme d’optimisation Adam (2014), cité plus de 95 000 fois dans la littérature académique en apprentissage profond. Kyle Kosic, responsable de l’infrastructure, a rejoint OpenAI dès mi-2024. Igor Babuschkin, architecte en chef de Grok et ancien de Google DeepMind, a quitté xAI en août 2025 pour fonder sa propre société de capital-risque dédiée à la sécurité de l’IA. Greg Yang, dont les travaux portaient sur la théorie mathématique des réseaux de neurones, est parti en janvier 2026 pour raisons de santé. Yuhuai Wu et Jimmy Ba ont annoncé leur départ les 10 et 11 février 2026 respectivement, sans détailler leurs motivations. Kroiss et Nordeen, les deux derniers, ont suivi fin mars.

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Une reconstruction annoncée par Musk lui-même

Le 13 mars 2026, Musk a écrit sur X que xAI « n’a pas été bien construite dès le départ » et qu’elle est désormais « reconstruite depuis les fondations ». Cette déclaration intervient alors que Grok accusait un retard commercial avéré : selon Reuters, Grok.com représentait 3,4 % du trafic mondial des chatbots en janvier 2026, contre 64,5 % pour ChatGPT. Le Financial Times a rapporté que Musk a ordonné une nouvelle vague de licenciements mi-mars, dépêchant des cadres de SpaceX et Tesla pour mener un audit interne.

xAI a été rachetée par SpaceX le 2 février 2026 dans une transaction en actions, créant une entité combinée valorisée à 1 250 milliards de dollars. Pour accélérer la reconstruction, xAI a recruté deux ingénieurs seniors de Cursor, Andrew Milich et Jason Ginsberg, spécialistes des outils de codage assisté par IA — un marché estimé à 7,65 milliards de dollars en 2025 et projeté à 22,2 milliards d’ici 2030, selon des données citées par Fortune. SpaceX prépare par ailleurs une introduction en Bourse dont la valorisation cible serait de 1 750 milliards de dollars, selon des sources citées par plusieurs médias américains.