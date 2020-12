En France, la question du tabac est très importante : il y a encore peu de temps, même les Présidents fumaient dans les avions ou les lieux publics. Désormais, la cigarette n’est plus tolérée dans les espaces fermés ou publics, ce qui n’empêche pas la courbe de consommation de rester stable. Cependant, cette courbe est mise au défi par une alternative au tabac qui est arrivée sur le marché il y a peu : la cigarette électronique. Retour sur le phénomène.

La e-cigarette, l’alternative tendance au tabac

La cigarette électronique, ou e-cigarette, est présentée comme l’alternative idéale pour réduire, ou arrêter, sa consommation de tabac. Elle consiste simplement en un appareil similaire à une cigarette, qui se « vapote » au lieu de se fumer. Elle reproduit le geste et la sensation de fumer, sans la nicotine ou les aspects négatifs du tabac, comme l’odeur. En effet, c’est ce qui distingue le marché français du marché américain par exemple : la législation est beaucoup plus stricte, et l’accent est mis sur le côté récréatif du produit.

Ainsi, le marché de la e-cigarette en France n’a cessé de grandir au cours des quelques dernières années, malgré une année 2020 qui s’est montrée favorable au tabac traditionnel. Comment expliquer cet intérêt soudain pour cette alternative au tabac ?

La popularité grandissante de la cigarette électronique

Au-delà de critères très basiques comme le prix de la cigarette électronique par rapport au tabac (elle est 25% moins cher en moyenne pour une consommation équivalente), la e-cigarette a fait son chemin sur le marché français pour d’autres raisons. Par exemple, il est possible de vapoter de nombreux types de substances non-addictives, comme des eliquides aromatisés ou du eliquide CBD, ce qui permet de découvrir de nouvelles choses régulièrement.

Du côté des bienfaits, la baisse de nicotine permise grâce à la cigarette électronique, a des conséquences sur l’organisme, comme la réduction du niveau de stress, d’anxiété. Par extension, cela permet d’avoir une meilleure hygiène de vie avec un petit appareil transportable et tendance. D’ailleurs, le marché de la e-cigarette a évolué de 34% en seulement 3 ans. Cela montre que les opportunités sont bien présentes.

Opportunités de développement

Étant de plus en plus tendance, en raison des produits qu’elle met en avant, la e-cigarette possède de beaux jours devant elle en France. C’est d’autant plus le cas qu’elle fait l’objet de réflexions innovantes sur la manière de consommer. Certaines cigarettes électroniques peuvent être étanches et utilisables même sous la pluie, d’autres sont envisagées pour devenir des appareils entièrement médicaux, pour consommer des médicaments habituellement disponibles sous pilule ou poudre uniquement.

En somme, le marché de la cigarette en France pourrait bien dépasser les espérances : avec près de 4 millions de consommateurs réguliers, les opportunités marketing sont grandissantes. Cigarettes personnalisables, goûts et étuis de transport, cigarettes pour débutants ou non… La France sera encore plus au-devant de la scène européenne qu’elle discute actuellement la possibilité de légaliser la e-cigarette dans certains lieux publics.