La superstar ivoirienne du rap est en deuil. À travers un post sur la toile il a en effet annoncé le décès de son épouse suscitant une vague de messages de soutien sur la toile ivoirienne.

“Je viens de perdre ma femme, celle qui m’a motivée à devenir ce que suis aujourd’hui, qui m’a encouragé à monter tout ce business , je ne le souhaite à personne, je serais OFF pendant un certain moment, aidez moi à me recueillir pour le repos de son âme.” A sobrement annoncé Suspect 95. Connu dans toute la sous-région pour ses tubes de rap, il a été nominé aux MTV Africa music awards. Il est considéré comme une des valeurs sûres de la musique ivoirienne.