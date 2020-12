Le vaccin contre le coronavirus n’a pas encore fini de faire sa vague de polémique. Dans une allusion faite au vaccin anti-Covid élaboré par les laboratoires, américain Pfizer et allemands BioNTech, et déjà utilisé au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, le président brésilien Jair Bolsonaro, l’a sévèrement critiqué indiquant qu’il est susceptible de métamorphoser ceux qui l’ont reçu. Selon le président, le vaccin pourrait transformer les personnes vaccinées en « femmes à barbe » ou « en crocodiles ».

« Dans le contrat de Pfizer, c’est très clair : nous ne sommes pas responsables de quelconques effets secondaires. Si tu te transformes en crocodile, c’est ton problème », a lancé le président ce jeudi. « Si tu deviens superman, si une femme commence à avoir de la barbe qui pousse ou si un homme commence à parler avec une voix efféminée, ils n’ont rien à voir avec ça » a ajouté le président qui manifeste une grande réticence vis-à-vis du vaccin. En dépit de son avis défavorable, la Cour suprême a rendu obligatoire la vaccination contre la Covid-19, qui n’est tout de même pas « forcée ».

“J’ai les anticorps, alors pourquoi me faire vacciner ?”

Ce qui est sûr, le président lui, ne se fera pas vacciner malgré la deuxième vague du virus qui a fortement touché le pays. Ce jeudi, le Brésil a dépassé la barre des 1000 décès par jour. « Certains disent que je donne un mauvais exemple. Mais aux imbéciles, aux idiots qui disent ça, je réponds que j’ai déjà attrapé le virus (ndlr : en juillet), j’ai les anticorps, alors pourquoi me faire vacciner ? », s’est interrogé Jair Bolsonaro.