Le gouvernement américain a sanctionné la Turquie pour l’acquisition d’un système de défense antimissile aérien russe S-400. C’est hier lundi 14 décembre 2020, que l’information a été donnée par Washington. Selon le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, l’administration Trump interdit toute attribution de permis d’exportation d’arme à l’agence gouvernementale turque. Aussi, interdit-elle aux dirigeants de cette dernière d’entrer sur le territoire américain.

Les Etats-Unis pensent que ce système menace leur sécurité de nationale

Dans un communiqué, le chef de la diplomatie américaine a également souligné que « les mesures prises aujourd’hui signalent clairement que les États-Unis (…) ne tolèreront pas de transactions significatives avec les secteurs russes de la défense et du renseignement ». Notons que ces sanctions planaient sur la Turquie, depuis qu’elle a effectué l’achat, en 2019, de ce système de défense militaire russe. Les Etats-Unis pensent que ce système menace leur sécurité de nationale, même s’il n’est pas compatible avec l’armement de l’organisation du traité atlantique nord (OTAN). Cet aspect a été souligné par Mike Pompeo, qui a indiqué que « les États-Unis avaient clairement fait savoir à la Turquie, aux plus hauts niveaux et à de multiples reprises, que l’achat des systèmes S-400 représenterait un danger pour la sécurité des technologies et du personnel militaires américains et qu’il apporterait des fonds importants au secteur russe de la Défense tout en lui donnant accès aux forces armées et à l’industrie de Défense de la Turquie ».

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que les Etats-Unis prennent des mesures punitives contre la Turquie, après que celle-ci ait acheté le système de défense antimissile aérien russe S-400. En effet, le gouvernement américain avait retiré la Turquie de son programme d’avion de guerre moderne F-35.