Le dossier de bradage de parcelles de 39 hectares à Abomey-Calavi était au rôle ce vendredi 18 décembre 2020 au tribunal d’Abomey-Calavi. L’ancien maire de la commune, Patrice Hounsou-Guèdè et ses co-accusés étaient donc devant le juge. A l’audience de ce vendredi, les différentes parties ont présenté leurs plaidoiries. Le ministère public a requis 12 mois de prison ferme contre l’ex maire. Le ministère public a requis, par ailleurs, que les mis en causes soient condamnés au payement de francs symbolique que le tribunal aura voulu.

Les accusés sont impliqués dans une affaire de 39 hectares de réserves administratives où des parcelles ont été vendues ou conservées par eux. Ils sont poursuivis pour « faux et usage de faux certificat » dans ce dossier domanial. Le ministère public a requis la même peine pour les autres mis en cause dans cette affaire.

Il s’agit de Gélase Hounguè, ex-directeur de l’aménagement et de l’urbanisme de la mairie d’Abomey-Calavi, Tognifode Romain, expert-géomètre et ex-directeur de l’IGN et Bouraïma Séibou. Tous les regards sont tournés vers le président du Céans qui doit donner la sentence finale le 15 Janvier 2021.