Le peuple malien est en deuil. Il a perdu un de ses fils. Selon les informations rapportées par RFI, le chef de l’opposition malienne, Soumaïla Cissé est mort. Il n’a pas survécu au coronavirus, une pandémie qui fait vaciller le monde depuis près d’un an. Agé de 70, il a contracté le virus et a été évacué à Paris pour des soins. Le site français renseigne que «Soumaïla Cissé était à Niamey lorsque son état a nécessité qu’il soit évacué vers Paris ».

Triste sort pour cet homme qui, détenu comme otage pendant six par Al-Qaeda au Maghreb islamique, a été libéré début octobre 2020. Il a été enlevé alors qu’il était en campagne électorale pour les législatives. Chef de fil de l’opposition, il était pressenti pour briguer la magistrature suprême de son pays à l’issue de la transition, ouverte après le coup d’État du 18 août 2020. Le défunt fut ministre et président de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Il était donc l’un des africains les plus influents sur le contient et respecté par beaucoup de chefs d’Etat. Sa mort prend de coup toute la classe politique malienne et tout le peuple malien. Avec son décès, les cartes vont être rebattues dans la course à la présidentielle. Ingénieur-informaticien de profession, il a étudié à l’université de Dakar puis à celle de Montpellier et à l’Institut des sciences de l’ingénieur situé dans la même ville.