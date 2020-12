Dans une vidéo publiée par Eliz Orban, la mère de l’enfant sur Instagram, elle était en larme, se montrant à l’aéroport avec son mari et sa fille, Edeline, après être descendue de l’avion. La famille avait été expulsée d’un vol United Airlines après que leur fille de deux ans ait refusé de porter un masque à l’intérieur de l’avion. « Nous venons juste de commencer un vol parce que notre enfant de deux ans ne voulait pas mettre de masque », a affirmé Orban, qui partait avec sa famille du Colorado à Newark, New Jersey.

« Et nous sommes bannis de United pour toujours parce qu’un enfant de deux ans ne mettrait pas de masque », a ajouté la mère de la petite fille. Dans les vidéos publiées par la mère de l’enfant, on voit les parents tenter en vain de porter le masque à leur fille qui l’a totalement refusé. Un agent de la compagnie à bord avait fini par se rapprocher du couple et lui a demandé de descendre de l’avion. « Bonjour Monsieur, Je vais devoir vous demander de récupérer vos affaires et de sortir de l’avion », a déclaré l’agent.

“Nous enquêtons sur cet incident spécifique”

La compagnie a par ailleurs justifié cette décision par les gestes barrières qui sont actuellement de mise pour contrer la propagation du coronavirus. « La santé et la sécurité de nos employés et clients est notre priorité absolue, c’est pourquoi nous avons un ensemble de politiques à plusieurs niveaux, y compris l’obligation faite tout le monde à bord, deux ans et plus de porter un masque, » a déclaré la compagnie. « Nous enquêtons sur cet incident spécifique et avons pris contact avec la famille. Nous avons également remboursé leurs billets et rendu leur siège d’auto et leurs sacs, » a ajouté United Airlines.