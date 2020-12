La Cour suprême, sur le point de lâcher Donald Trump ? En effet, les juges de la plus haute instance américaine semblent être frustrés et confus face aux multiples requêtes du clan du milliardaire américain. Dernière en date, une demande liée au nombre d’élus de chaque État, attribué par le Congrès américain, au cours des dix prochaines années.

En effet, il y a peu, le président Trump affirmait vouloir faire en sorte qu’au cours du prochain recensement, les sans-papiers ne soient pas comptabilisés. Or, ces derniers représentent près de 10 millions de personnes à travers le pays et leur absence de ce décompte pourrait peser sur l’attribution du nombre de représentants à la chambre basse du Congrès. En effet, le nombre d’élus évolue en fonction de la hausse ou non de la population. Trump lui, estime que le pays ne doit pas donner de représentation politique à la Chambre des représentants, à ces étrangers.

Trump, débouté par la Cour suprême ?

Certains États, comme la Californie, risquent ainsi de perdre un siège, voire plus. De quoi les agacer et possiblement modifier le paysage politique global. Ainsi, la Cour suprême a été chargée d’intervenir en urgence. Lundi, les neuf nommés ont ainsi entendu les deux parties argumenter le pour et le contre. Sur les neuf juges, les trois « démocrates » ont été sensibles aux arguments de Barbara Underwood, représentante de New York, pour qui cette décision met de côté des personnes en situation irrégulière, proches de leurs communautés, et ce, depuis des années.

Amy Coney Barrett, une mauvaise surprise ?

Un argument également entendu par Amy Coney Barrett, récemment nommée par Trump, pour qui les sans-papiers n’ont jamais été exclus du recensement. Pour le moment, impossible donc de savoir ce qui peut se passer au niveau des votes. Les neuf sages pourraient également décider d’attendre que cette mesure soit mieux définie. Si tel était le cas, Trump pourrait ainsi agir comme il l’entend d’ici à la prise de fonction du candidat démocrate Joe Biden, au 20 janvier prochain.