L’annonce du réseau MTN concernant la suppression du forfait de 15000 FCFA ne passe toujours pas. Les internautes en colère dénoncent une décision unique en cette période de crise sanitaire qui a débouché bien évidemment sur une crise economique.

Quelle mouche a bien pu piquer les responsables du réseau MTN pour prendre une telle décision en cette période? C’est la question que se pose à juste titre les internautes béninois qui ont très mal pris l’annonce de MTN. Et pourtant le réseau de télécommunication mobile n’est pas exempt de reproches. Alors que les internautes sont de plus en plus nombreux à dénoncer cette décision, des personnalités du monde culturel se joignent à la mobilisation. C’est le cas de l’artiste Faty qui s’est montrée sensible à la cause des internautes, internautes qui participent à son activité en regardant ses vidéos. Dans un post sur la toile elle a annoncé rejoindre la mobilisation. Lire ci-dessous sa déclaration.

Message de Faty

Il est fort probable que j’ai MTN-Bénin à dos, mon manager aussi peu…t-être, n’étant pas informé de mon post ce matin. Mais mon silence pourrait être vu comme une complicité avec ce qui se passe. Alors que je me demande juste à quoi ça va servir mon seul post?? Où allons nous bon Dieu!? La jeunesse, la plus grande marge des consommateurs, s’enlise! La Covid19 nous a tous plombé😓😢…la jeunesse culturelle se meurt devant le mutisme et la “quasi-inaction” de nos autorités. Nous avons tous peur du futur bien que nous gardions le sourire… Et finalement, MTN-Bénin, partenaire de cette jeunesse, prend une telle décision! Pourquoi?? Vous êtes avec ou contre le peuple Béninois? Où est passée l’association des consommateurs de notre pays?! On ne souffre pas assez déjà? Je repose ma question, vous êtes avec ou contre le peuple Béninois? Ça fait 10mois qu’on étouffe🥴🥵…et vous en rajoutez! Et notre papa(prégo) n’a rien dit depuis? Ou bien d’aller laver mes mains?? MTN-Bénin, nos fans nous menacent à raison d’ailleurs, de ne plus télécharger nos chansons ni voir nos vidéos. Car ils nous considèrent comme leurs portes-paroles! Revoyez cette décision…on ne s’en sortira pas! Vous devriez plutôt être avec nous et non contre nous…sinon votre décision nous donne l’impression du contraire. C’est un plaidoyer, revoyez votre décision en notre faveur! ECOUTEZ LA JEUNESSE, ECOUTEZ LE PEUPLE !