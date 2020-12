La situation sécuritaire au Nigéria devient de plus en plus préoccupante. En effet, un nouvel attentat suicide a eu lieu dans une localité du nord-est du pays, à 38 kilomètres de la capitale de l’Etat de Borno, Maiduguri. L’explosion déclenchée par une fille âgée de 17 ans a fait trois morts ainsi que deux blessés. Dans un entretien accordé à un média étranger, Ibrahim Liman, un responsable d’une milice pro-gouvernementale a confié que l’adolescente était restée au milieu de plusieurs hommes, qui s’étaient réunis à proximité de la résidence d’un chef local.

« J’ai vu trois d’entre eux morts sur le sol »

« Après avoir fini de manger avec eux, je les ai quittés et suis entré chez moi. Aussitôt entré dans ma maison, j’ai entendu le bruit de l’explosion, puis je me suis précipité dans la zone et j’ai vu trois d’entre eux morts sur le sol » a déclaré un témoin. Rappelons que les attentats-suicide sont quasiment monnaie courante dans le nord du Nigeria, qui est en proie aux exactions du groupe terroriste Boko Haram.

En 2019, au moins une trentaine de personnes sont mortes à la suite de l’explosion de trois kamikazes. Les faits s’étaient déroulés devant une salle où plusieurs personnes, qui regardaient un match de foot à la télévision, se trouvaient.