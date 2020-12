Le mardi 15 décembre dernier, Abubakar Shekau, le chef du groupe djihadiste Boko Haram revendiquait dans un message audio, le rapt de plusieurs centaines de lycéens à Kankara, une ville du nord-ouest du Nigéria. Des hommes armés à moto, avaient fait irruption dans un lycée de la ville , dans la nuit du vendredi au samedi 12 décembre, emportant avec eux ces jeunes apprenants. Les autorités locales ont dans un premier temps indiqué que les lycéens kidnappés étaient au nombre de 333. Un nombre qu’ils porteront ensuite à 400 .

Visage griffé et inondé de poussière

Une vidéo diffusée ce 17 décembre par Boko Haram montre plusieurs dizaines de jeunes garçons. L’un d’eux fait savoir qu’il appartient au groupe de lycéens enlevés à Kankara par « le gang de Shekau ». Il ajoute qu’ils sont au nombre de 520 et que certains de ses camarades ont été tués. Le jeune apprenant avait le visage griffé et inondé de poussière. Selon des sources concordantes l’opération ayant conduit à l’enlèvement des lycéens a été menée par Awwalun Daudawa, un chef de gang et Idi Minoriti, accompagné de son compagnon de crime Dankarami. Les deux sont des bandits de triste renommée.

« Voici mes hommes et ce sont vos enfants »

Les lycéens qui sont apparus sur la vidéo seraient entre les mains du nommé Awwalun Daudawa, connu pour recevoir ses ordres du groupe djihadiste. D’autres otages sont détenus par d’autres bandits. En effet, juste après de leur enlèvement les apprenants ont été divisés en plusieurs groupes. Les mineurs qui apparaissaient sur la vidéo étaient dans des conditions sanitaires peu enviables, amassés comme des bêtes de somme dans une forêt. « Voici mes hommes et ce sont vos enfants » lançait un homme se présentant comme le chef du groupe djihadiste dans un enregistrement audio.