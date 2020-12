Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a profité du dixième anniversaire de lancement du service européen pour l’action extérieure pour se prononcer sur la situation qui prévaut entre la République Islamique d’Iran et les Etats-Unis. On retient des propos de ce Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité que l’assassinat du physicien nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh ne sera pas de nature à arranger la situation.

Le commanditaire veut une escalade…

« Il est évident que cela ne va pas aider. Il est clair que le commanditaire veut une escalade du confit et veut mettre des obstacles vers la relance de l’Accord sur le nucléaire », a-t-il fait remarquer lors du débat qu’il a eu avec d’autres anciens responsables européens sur le sujet en marge de la commémoration du dixième anniversaire du lancement du service européen pour l’action extérieure. « Je pense qu’on peut qualifier cela d’acte criminel », a-t-il poursuivi.

Josep Borrell opte pour le dialogue

Josep Borrell serait en train d’explorer les différentes possibilités d’instaurer un dialogue entre les nouveaux dirigeants américains et ceux d’Iran. Pour lui, il est important que les différentes parties discutent afin de trouver un terrain d’entente. Rappelons que le Parlement iranien a déjà adopté une loi qui autorise l’augmentation de l’enrichissement d’uranium à 20% contre la limite des 3,5% imposé par l’Accord de 2015 sur le nucléaire iranien.