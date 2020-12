Plusieurs cadres civils sont admis dans les ordres nationaux de mérite du Bénin. A travers un décret en date du 3 novembre 2020, le président de la République Patrice Talon, a procédé à l’inscription de 622 civils dans les ordres nationaux du Bénin. Ils doivent être admis ou promus dans les Ordres nationaux du Bénin au cours des trois prochaines années. Patrice Talon, Grand maître de l’Ordre national, les a inscrit au tableau de concours triennal (2020-2022) d’admission ou de promotion dans les ordres nationaux.

Ces Béninois sont issus de plusieurs institutions de la République que sont la présidence de la République, l’Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication, le Conseil économique et social, la Haute cour de justice et le Médiateur de la République. On retrouve aussi sur la liste des inscrits, des agents et cadres de différents ministères.

Entre autres, il y a Marcel Ayité Baglo, directeur de l’Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers (ABEGIEF), Eusèbe Agoua, membre du cabinet du ministre de la Fonction publique et du travail, Rogatien Tossou, directeur de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur, et Jacques Ayadji, directeur général des Infrastructures. Sur cette liste se retrouvent également Wilfried Adjanohoun, directeur adjoint de cabinet du ministre des Sports, Donald Acapko, directeur de l’Office béninois des sports scolaire universitaire (OBSSU), l’ancien arbitre international de football Bonaventure Codjia, actuel Directeur des sports d’élite et Bellarminus Kakpovi, actuel secrétaire général du ministère des Sports.