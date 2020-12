Comme annoncé et conformément aux prescriptions de la République, le président Patrice Talon s’est présenté ce mardi 29 janvier 2020, devant les députés pour son traditionnel discours sur l’Etat de la nation. Lors de ce dernier exercice en la matière de son quinquennat, Patrice Talon n’a pas fait un long discours. Il s’est contenté d’un discours assez courts qui a survolé les principaux domaines. Le président a indiqué que «malgré la pandémie de la COVID-19 qui n’a épargné aucun pays, mon sentiment est que le Bénin avec plutôt bien même si nous devons poursuivre nos efforts en vue de satisfaire l’essentiel de nos besoins de base ».

Et pour lui, «quand on a été très mal et qu’on commence à aller mieux avec la certitude d’aller bientôt très bien », il est de «bon ton d’affirmer qu’on va déjà bien ». A l’en croire, affirmer cela n’est pas «pour se satisfaire du peu mais pour entretenir voire renforcer ce qui nous a permis d’aller mieux ». Selon le chef de l’Etat, «dans tous les domaines, notre pays tient désormais le bon bout ». Il a déclaré que «notre unité nationale qui nous caractérise depuis fort longtemps déjà, demeure aujourd’hui encore, un acquis intangible qui nous permet de préserver la paix et de rétablir très vite notre concorde quand il nous arrive par moment de nous chamailler ».

De même, «nos libertés fondamentales compatibles avec notre vie en communauté et notre développement demeurent elles aussi intangibles même si nous avons dû, pour l’intérêt général, renoncer à certaines de nos faiblesses que nous confondions avec la liberté ». Patrice Talon estime que le constat est de même portée «au niveau de notre démocratie qui expurgée de ses travers nous permet désormais de ne plus laisser une minorité initiée et privilégié prendre en otage tout le peuple innocent et mal informé ». Et donc, que le Bénin a franchi des paliers.