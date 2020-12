Pierre Cardin, 98 ans, est décédé. En effet, l’ancien couturier est mort ce mardi. Une information confirmée par sa famille dans un court communiqué de presse lui rendant hommage. Dans ce message, les proches du couturier rappellent la réussite de ce visionnaire de la mode et l’héritage qu’il laissera.

Né en Italie au cours du mois de juillet 1922, Pierre Cardin immigre en France dès son plus jeune âge. Il devient rapidement l’un des plus grands noms de la mode à travers le monde. Il multiplie les créations, franchise son nom et devient une véritable marque commerciale à lui seul. Homme d’affaires aguerri, il est décédé ce mardi, dans l’hôpital américain de Neuilly.

Pierre Cardin décède à 98 ans

Il a commencé sa carrière après avoir ouvert un petit magasin au sein d’une grande enseigne. Il se fait ensuite remarquer pour oser faire défiler des hommes. Rapidement, il se fait un nom et décide de devenir une véritable marque. Son nom est une véritable licence qui apparaît absolument partout : parfums, cigares, eau minérale, il est absolument partout.

Passionné par l’Asie et la mode

Passionné par son métier, il décide également de s’ouvrir à l’Asie. Il voyage au Japon en 1957 et organise un défilé en Chine, nous sommes alors en 1979. Amoureux de la France, homme moderne et énergique il fait élever la mode au rang d’art véritable en étant nommé aux Beaux-Arts. Aujourd’hui, ce dernier laisse derrière lui un véritable empire que sa famille et ses proches pourront continuer à gérer.