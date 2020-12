Aux USA, la crise du covid-19 semble s’intensifier au fur et à mesure que les journées passent. En effet, des records de contaminations sont battus, avec un pic à plus de 229 000 cas positifs en 24 heures, le 4 décembre dernier. En outre, plus de 282.000 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie, faisant des USA, le premier pays le plus impacté au monde par le virus.

Face à cette tragique situation, Deborah Birx, coordinatrice de la cellule de crise sur le coronavirus de la Maison-Blanche, affirme que les citoyens américains n’ont pas encore bien saisi l’ampleur de la situation. Pour elle, les gens continuent à bien trop se rassembler au cours d’événements festifs et politiques. Il y a quelques jours, une nouvelle rencontre a ainsi eu lieu à l’occasion d’un meeting du président Trump.

La covid-19 frappe toujours durement les USA

À ses dires, certains gouverneurs et maires font face à des bilans locaux et régionaux similaires, voire pires que ce qu’ils avaient à gérer au cours des pires épisodes de la pandémie, mais ne font absolument rien pour changer le cours des choses. Des politiques ultra-libérales, qui favorisent la transmission de la maladie. Une situation qualifiée de décevante par Deborah Birx. Pour conclure, celle-ci affirme qu’au cours des six prochaines semaines, la situation risque de se tendre encore un peu plus.

400.000 décès d’ici janvier ?

Le président Trump lui-même semble ne pas faire attention et continue d’agir en ne respectant pas vraiment les consignes de sécurité. Pour l’ancien maire de l’Agence des médicaments, Scott Gottlieb, le bilan humain pourrait grimper voire dépasser les 400.000 personnes disparues d’ici au mois de janvier prochain. L’arrivée d’un vaccin se fait donc attendre, même si celui-ci ne changera pas tout. En effet, l’ensemble de la population ne sera pas vaccinée tout de suite et les gestes barrières vont devoir continuer à être respectés.