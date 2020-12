C’est une déclaration qui risque de faire réagir l’actuel locataire de la Maison Blanche. En effet, Barack Obama a affirmé dans le Daily Show, une émission animée par Trevor Noah, que le Parti Républicain est un parti « minoritaire » aux Etats-Unis. « Ils ont certains avantages intrinsèques autour du pouvoir étant donné la répartition de leur population et le fonctionnement de notre gouvernement. Mais la vérité est que 60% des gens occupent ce que je considèrerais comme un univers plus basé sur la réalité, et ce sont les constituants auxquels nous parlons et c’est un groupe plus diversifié » a déclaré le premier président noir des Etats-Unis mardi.

Barack Obama va ensuite appuyer sur le déficit de diversité au sein du Grand Old Party (GOP). Il raconte en citant son récent livre, que son premier contact avec le caucus républicain de la Chambre des représentants lui a permis de remarquer un manque de diversité parmi les législateurs. « C’est beaucoup plus homogène, ce qui signifie que oui, ils doivent faire moins de travail. Mais cela signifie aussi qu’ils peuvent se parler à eux-mêmes et qu’en raison de la façon dont notre démocratie, notre République est structurée, ils n’ont pas à faire appel à une base large. Ce n’est pas juste » a déploré l’ex président américain.

“Il a promis un élixir pour leur anxiété raciale“

La question de la diversité tient beaucoup à cœur à Barack Obama. Dans son livre « A Promised Land », il a parlé de son élection comme premier président noir des Etats Unis. A l’en croire, les américains étaient anxieux à l’idée d’avoir un homme de couleur à la Maison Blanche. Donald Trump faisait selon lui partie de ceux qui ont surfé sur cette « panique profionde » de certains américains pour affirmer qu’il n’était pas né aux Etats-Unis, donc la tunique de président ne lui était pas destinée. « Pour des millions d’Américains effrayés par un Noir à la Maison Blanche, il a promis un élixir pour leur anxiété raciale » a écrit M Obama dans son livre sorti le mois dernier.