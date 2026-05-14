Sanctionné par Trump, le Rwanda refuse de « capituler »

Le président rwandais Paul Kagame a rejeté, jeudi 14 mai à Kigali, toute idée de céder face aux sanctions américaines visant son pays. Lors de l’ouverture de l’Africa CEO Forum, le chef de l’État a affirmé que le Rwanda n’allait pas « capituler » malgré l’impact des mesures décidées par l’administration de Donald Trump.

Face à des dirigeants économiques africains et internationaux, Paul Kagame a reconnu que ces sanctions font mal, tout en défendant leur rejet. « Cela fait mal, absolument, mais il serait encore plus douloureux de ne pas faire ce que nous faisons », a-t-il déclaré, dénonçant des décisions qu’il juge déséquilibrées et orientées contre Kigali.

Des sanctions américaines liées au conflit dans l’est congolais

Les mesures prises par Washington visent notamment des responsables militaires rwandais ainsi que l’armée du pays. Les autorités américaines accusent Kigali de soutenir le mouvement rebelle M23 dans l’est de la République démocratique du Congo, une région en proie à des combats récurrents. Selon le département du Trésor américain, ces sanctions incluent des restrictions financières et des interdictions de transactions avec des entités ou individus ciblés.

Elles s’inscrivent dans une série d’actions destinées à faire pression sur les acteurs impliqués dans la déstabilisation de la région. Le Rwanda rejette ces accusations et conteste la légitimité des mesures. Paul Kagame estime que ces sanctions frappent injustement une seule partie et met en cause des intérêts économiques extérieurs, évoquant notamment les ressources minières de l’est congolais.

Une pression internationale croissante sur Kigali

Les tensions entre Kigali et plusieurs partenaires internationaux se sont accentuées ces derniers mois. Des rapports d’experts mandatés par l’Organisation des Nations unies ont déjà évoqué la présence de soldats rwandais aux côtés du M23, des accusations systématiquement démenties par les autorités rwandaises.

Les États-Unis, alliés historiques du Rwanda, ont durci leur position en 2026, marquant un changement notable dans leur politique régionale. Des organisations comme Human Rights Watch ont également documenté des exactions attribuées au M23, renforçant les pressions diplomatiques. Dans le même temps, Kigali met en avant ses préoccupations sécuritaires, accusant la RDC de tolérer la présence des FDLR, un groupe armé hostile au pouvoir rwandais.

Des tentatives de désescalade fragilisées

Un processus de désescalade avait été engagé en mars 2026 à Washington, avec des engagements entre Kinshasa et Kigali pour réduire les tensions. Les combats se poursuivent toutefois dans certaines zones de l’est congolais, selon plusieurs sources onusiennes. Aucune levée des sanctions américaines n’a été annoncée à ce stade, et leur maintien devrait rester lié à l’évolution de la situation sécuritaire dans la région.