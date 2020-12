C’est un secret de polichinelle. Les relations diplomatiques entre la Russie et les occidentaux ne sont pas très bonnes depuis 2014. Européens et américains n’ont pas vu d’un bon œil les guerres en Ukraine qui ont conduit à l’annexion de la Crimée. Ils n’ont également pas goûté à l’implication de la Russie dans la guerre en Syrie. La cerise sur le gâteau ce sont les multiples accusations de cyberattaques, d’ingérence électorales et d’espionnage, imputées à Moscou par les occidentaux. Ce jeudi 17 décembre, alors qu’il animait sa conférence de presse annuelle, Vladimir Poutine a lancé quelques piques aux occidentaux.

“ Qui est « doux et câlin » et qui est agressif ? Nous ne sommes pas agressifs “

Il a fait savoir que ses amis d’en face n’ont pas tenus la promesse faite après l’éclatement de l’URSS. En effet, selon lui, les Occidentaux auraient assuré que l’Otan ne s’étendra pas à l’Est. Ce qui est maintenant le cas. Le chef du Kremlin va ensuite accuser les américains d’être agressifs contrairement aux Russes. « Qui est « doux et câlin » et qui est agressif ? Nous ne sommes pas agressifs. Nous ne sommes peut-être pas doux, mais au moins avenants, enclins au dialogue et à trouver des solutions via le compromis…Nous avons deux-trois bases à l’étranger (…) en face, je veux dire les Etats-Unis, il y a un réseau dans le monde entier. Ils sont agressifs et mordants » a déclaré M Poutine.

Pour justifier les belles fleurs qu’il lance à son peuple, le chef du Kremlin a donné l’exemple de l’ex bloc soviétique. « Nous avons décidé de libérer d’une certaine forme de diktat soviétique les pays et les peuples qui aspiraient à se développer indépendamment » a-t-il lancé à un journaliste de la BBC, en utilisant les mots de ce dernier qui lui avait posé une question.