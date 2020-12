Dans le cadre de la veille pour la protection des droits de l’homme lors du processus électoral en cours au Bénin, la Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH) a entrepris de renforcer les capacités des acteurs impliqués. C’est pourquoi, elle a organisé un atelier à l’intention des hommes des médias ce 28 décembre 2020 au Centre de documentation et d’information judiciaire (CDIJ), dans l’enceinte de la Cour d’Appel de Cotonou. Organisé en collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), cet atelier selon le Commissaire Appol Emérico Adjovi, vise surtout à entretenir les professionnels des médias, sur la méthode d’observation des élections par la CBDH.

Une démarche qui a réjoui Zakiatou Latoundji, présidente de l’Union des professionnels des médias du Bénin (UPMB). Elle a salué la CBDH pour avoir décidé d’intégrer les acteurs des médias dans ce processus. Elle a relevé que «le rôle des acteurs des médias en période électorale est très important ». A l’en croire, «ces genres de formations permet aux participants d’améliorer leurs différentes productions dans la pratique au quotidien ». Pour sa part, le président de la CBDH, Clément Capo-Chichi a rappelé que l’atelier est surtout mis à profit pour échanger et partager avec les journalistes sur le rôle éminemment important qu’ils ont l’habitude de jouer dans le processus électoral.

«Nous sommes dans un contexte qui annonce des évènements de plus en plus sensibles », a-t-il précisé. Et pour lui, «la Commission béninoise des droits de l’homme veut jouer un rôle clé mais également mener un certain nombre d’actions… ». «Nous aurons à instruire des plaintes individuelles et collectives dans le cadre de ce processus électoral sur la violation des droits de l’homme… Et nous voudrions compter sur les journalistes pour une autocensure de certains propos qui seront tenus par des politiques dans le cadre de ces élections… », a annoncé le président Capo-Chichi.

Au cours de cet atelier, les journalistes ont été entretenus sur le mandat de la CBDH, sur sa composition, sur la manière de l’a saisine. Aussi, les hommes des médias ont été renseignés sur le type de collaboration souhaitée. Des guides ont été mis à la disposition des journalistes pour leur permettre d’avoir les outils nécessaires pour améliorer leurs productions. Il est à retenir que la CBDH lors de ce processus n’est pas habileté à sur prononcer sur la validité ou non, sur la transparence ou non de l’élection. Son rôle est de constater les cas de violation des droits de l’homme et de faire le plaidoyer pour que la violation constatée cesse.