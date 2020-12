Le journaliste ghanéen et rédacteur du journal Insight, Kwesi Pratt Jnr a déclaré qu’un membre du renseignement de défense des forces armées s’était rendu au bureau de l’ancien président, John Dramani Mahama, avec une arme chargée. Cependant, il a été arrêté et désarmé. Le journaliste a fait ces déclarations sur le plateau d’une émission diffusée sur une chaîne de télévision ghanéenne. Kwesi Pratt Jnr a dit tenir ces informations des réseaux sociaux et qui ont été vérifiées par l’équipe de sécurité de John Mahama.

« Qu’est-ce qu’il avait l’intention de faire? »

« Avez-vous entendu dire qu’une personne des services de renseignement de la défense a été arrêtée dans le bureau de John Dramani Mahama avec une arme chargée dissimulée, quelqu’un doit expliquer cela? » a déclaré Kwesi Pratt Jnr hier samedi 19 décembre 2020. Sur le plateau de l’émission, il a posé plusieurs questions sur ces faits, demandant notamment quelle était l’intention réelle du soldat arrêté. « Comment se fait-il qu’un soldat du renseignement de défense se soit rendu au bureau de John Mahama avec une arme chargée dissimulée? Qu’est-ce qu’il avait l’intention de faire? » a-t-il demandé.

D’après le journaliste, depuis que cette affaire a eu lieu, elle a été étouffée par des personnes puissantes de la société ghanéenne, puisqu’elle est maintenant « réglée », tout en ajoutant « nous ne pouvons pas nous taire ». Kwesi Pratt Jnr s’est par la suite interrogé sur la suite de l’affaire, estimant que tout le monde veut également savoir ce qui est arrivé à l’arme du soldat du renseignement. Notons que ces propos interviennent après les résultats de la présidentielle ghanéenne remportée par Nana Akufo-Addo. Son rival John Dramani Mahama refuse toujours de concéder sa défaite, arguant que les élections ont été truquées.