L’international brésilien Neymar a lâché une bombe concernant sa collaboration avec son ancien coéquipier du FC Barcelone, Lionel Messi. Suite à la victoire du Paris-Saint-Germain (PSG) face à Manchester United (3-1), Ney a fait part de son enthousiasme à éventuellement jouer au plus vite avec le joueur argentin. Dans une interview accordée au média sportif ESPN, l’attaquant n’a pas caché son envie pressante de faire équipe avec Messi, peu importe le club.

Peu de clubs prétendent à le recruter

” C’est ce que je veux le plus, pour prendre du plaisir avec lui encore. Cela pourrait être n’importe où, ça ne me pose aucun problème ! Mais je veux rejouer avec lui, c’est certain. C’est sûr, il faut qu’on le fasse l’année prochaine “ a-t-il déclaré, sans donner davantage de détails. Notons que Messi est dans sa dernière année de contrat avec le FC Barcelone. Cependant, vu le montant de son salaire (50 millions d’euros), peu de clubs prétendent à le recruter. Par ailleurs, Les propos de Neymar interviennent dans un contexte où le média RMC Sport avait fait savoir que le dossier de La Pulga était suivi de près par les dirigeants du PSG.

“ Il a les capacités pour s’adapter dans un club comme le nôtre ”

Il n’est également pas impossible de voir Neymar retourner dans son précédent club, d’autant plus que le candidat à la présidence du FC Barcelone, Emili Rousaud, a parlé de l’intention de le faire revenir. “Nous travaillons à son retour, à condition qu’il retire ses plaintes contre le club et fasse le tri dans son entourage. Il a les capacités pour s’adapter dans un club comme le nôtre. C’était l’un des éléments de notre victoire en Ligue des champions à Berlin (en 2015, ndlr). J’ai dans l’idée de le faire revenir.” a-t-il déclaré.