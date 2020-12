« Dois-je dépenser 88.000 dollars pour cet incroyable sac ? Mon Dieu, c’est tellement tentant », avait posté la rappeuse américaine Cardi B, sur Twitter ce dimanche 6 décembre, qui était tentée par l’idée d’acheter le sac. Mais comme ont peut le constater dans les plus de 14. 000 réponses, le tweet n’a pas plu à beaucoup de fans, d’autant plus que nous sommes actuellement dans une pandémie mondiale et une crise économique qui a vu beaucoup de gens se débattre financièrement.

Pour les fans de l’artiste, il n’est pas raisonnable de dépenser un tel montant dans un sac alors que des milliers de personnes peinent sous le lourd fardeau de la pauvreté et du chômage. D’autres sont allés loin en lui demandant d’aller faire don de la somme aux associations caritatives. Face aux réactions qui se sont multipliées, la rappeuse de « Bodak Yellow » s’est justifiée en montrant des captures d’écrans de plusieurs dons qu’elle avait faits cette année, principalement pour aider les victimes de la crise du coronavirus.

“Je vais clairement m’acheter ce sac maintenant”

Si ces arguments n’ont pas suffi pour calmer les ardeurs des internautes, Cardi B a lancé un défi où elle égalerait les dons faits à des œuvres caritatives si les fans pouvaient prouver leur propre don avec un reçu. Toutefois, certains ont pensé que le mal avait déjà été fait, qualifiant le tweet original de « profondément insensible et inutile ». En dépit de toutes les critiques, Cardi B a continué à contester les avis des commentateurs. Elle a déploré qu’on lui reproche de dépenser son argent comme bon lui semble. En fin de compte, elle a fini par se résoudre à acheter le sac. « Je vais clairement m’acheter ce sac maintenant, » a-t-elle conclu.