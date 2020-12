L’amicale des étudiants de la faculté de Médecine, de pharmacie et d’odontologie est visiblement sur pied de guerre avec les autorités sénégalaises. Dans un communiqué en date de ce mardi 29 décembre, elle informe qu’elle n’envisage aucune reprise des activités pédagogiques pour l’année 2021, tant que leur camarade malade, désigné par les initiales O.S.D n’aura pas été évacué vers la France. Elle n’exclut pas « d’user de la méthode forte pour mener à tout bout de champ cette revendication plus que légitime ». Le malade en question est étudiant en Doctorat 3 de Médecine.

Une maladie qui nécessite une greffe de la moelle

Il souffre d’une aplasie médullaire dont le traitement est une greffe de la moelle qui ne peut qu’être réalisée en France. L’opération coûtera 288 millions de FCFA. Afin de réunir les fonds, l’Amicale a lancé un appel à contribution le 20 décembre dernier. Elle remercie d’ailleurs dans le communiqué, les populations sénégalaises qui ont été solidaires de la cause. Tout le contraire des « autorités universitaires et du ministère de l’enseignement supérieur qui tardent à réagir de manière sérieuse pour accompagner son évacuation en vue de sa prise en charge nonobstant une approche incessante ».

Un collègue de O.S.D va également dénoncer sur twitter, le peu d’attention que les autorités accordent à son cas. Pour le Dr Ibn Ndiol Fouta, c’est vraiment paradoxal que le médecin ait le devoir de soigner et qu’on le prive de son droit d’être soigné. « Hier c’était Dian et Manga, aujourd’hui c’est OSD, et demain ce sera nous ou un de nos cadets. Ensemble pour une situation meilleure de l’étudiant » a-t-il exhorté sur le réseau social à l’oiseau bleu.