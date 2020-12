Le président sénégalais n’est pas resté insensible à la nouvelle du décès d’Idrissa Diallo, maire de Dalifort, une commune des faubourgs de Dakar. L’appartenance du défunt à l’opposition n’a pas empêché Macky Sall d’exprimer par le canal d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu ses condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches.

“Je rends hommage à un homme politique engagé”

« J’ai appris avec tristesse le décès de Idrissa Diallo, Maire de la commune de Dalifort. Je rends hommage à un homme politique engagé et présente mes condoléances émues à sa famille. Que son âme repose en paix. », a laissé lire le président sénégalais dans sa publication sur Twitter. L’ancien maire de Dakar Khalifa Sall qui avait une relation plutôt particulière avec l’illustre disparu, a exprimé toute sa tristesse. Idrissa Diallo était en effet l’un des plus fidèles collaborateurs de l’ancien édile de la capitale sénégalaise.

Khalifa Sall “consterné”

« Consterné, je m’incline pieusement devant la mémoire de mon frère et camarade Idrissa DIALLO, Maire de la Commune de Dalifort, rappelé à Allah ce lundi. », a notamment indiqué Khalifa Sall suite au décès de son collaborateur. « Notre pays perd un de ses dignes fils, un homme remarquable de dignité, de droiture et exemplaire dans son engagement patriotique. La Commune de Dalifort perd un infatigable serviteur et un Maire attentif aux préoccupations de ses concitoyens. », a-t-il poursuivi.