Au Sénégal, le décès de Seydah Mariama Niass, fille de Checik Ibrahima Niass a attristé le pays. Plusieurs hommages lui ont été rendus dans la presse mais aussi par certaines personnalités du pays. Surnommée la Khadimatoul Alquran (le serviteur du Coran), elle était très respectée dans le pays.

Le président sénégalais Macky Sall a tenu à lui rendre un hommage. Relayant un message sur ses comptes officiels, il a présenté ses condoléances au Khalif de Médina Baye: “Le Sénégal et la Oummah islamique viennent de perdre une de ses illustres filles, Seydah Mariama Niasse. Grande promotrice de l’éducation des jeunes filles, elle a rendu un service à la science. Mes condoléances émues au Khalif de Médina Baye, à sa famille et à la Nation.” a tweeté le compte officiel du président séneágalais. De nombreux internautes ont également présenté leurs condoléances à la famille et au peuple sénégalais.