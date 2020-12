Un homme s’est autoproclamé « prophète », et se montre avec un coran écrit en langue peulh. Les faits se sont déroulés au sud du Sénégal, dans la localité de Kolda. Il s’agit en effet, d’un homme se disant « messager » et prétendant avoir reçu son coran de Dieu. La vidéo de celui-ci qui compte visiblement de nombreux adeptes a fait le tour de la toile, suscitant la colère des religieux musulmans sénégalais.

Il considère son village natal comme une terre promise

Dans une interview accordée au média sénégalais, L’Observateur, l’édile de la commune de Boukoro, Mamadou Cissé a fait savoir qu’ « après la mort de son fondateur, son fils a pris aujourd’hui la relève. Cette secte logée dans le village de Saré Ngaye, commune de Bouroko dans la région de Kolda, est distincte de l’Islam. Elle a ses propres pratiques religieuses et obéit à ses propres rites, coutumes et traditions. Même leur façon de réciter le Coran est différente de celle de l’Islam ». Le maire a par ailleurs souligné que l’homme en question considère son village natal comme une terre promise de sa religion. Il y a même installé une « kaaba ».

« Il ne fait plus partie de la religion musulmane »

Notons que la secte se nomme Mbakérouhou (« unir nos âmes pour aller vers Dieu » en langue peulh) et est dirigée par un homme du nom de Serigne Al Hassane Mbacké Rouhou Lahi Baba Diné. Les activités de ce dernier ne sont pas reconnues par plusieurs chefs religieux de l’Islam au Sénégal, notamment par le président de la Ligue des imams du Sénégal, Dame Ndiaye. « Au moment où il s’est autoproclamé prophète il ne fait plus partie de la religion musulmane. Puisque dans le Coran, on indique que le prophète Mohammed est le dernier des prophètes » a-t-il fait savoir.