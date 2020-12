Aux Etats-Unis, Space Exploration Technologies Corporation est l’une des entreprises privées américaines qui réalisent des exploits dans le domaine spatial. Elle a déjà fait voyager quatre astronautes vers la Station Spatiale Internationale en novembre dernier. C’est à juste titre que cette société dirigée par Elon Musk est convoitée dans le monde entier. En Indonésie, l’ingénieur sud-africain naturalisé est courtisé par le gouvernement. Ce pays d’Asie du Sud-Est souhaiterait que Space X vienne y construire une base de lancement pour ses fusées. Le président indonésien en personne a discuté au téléphone avec Elon Musk vendredi dernier.

Joko Widodo lui a demandé de penser à un projet spatial pour son pays. L’Indonésie avait déjà en tête de construire un site spatial sur l’île de Biak et des partenaires étrangers ont même été associés à l’initiative. Pour convaincre Elon Musk, le gouvernement de Jakarta lui a présenté les avantages d’un investissement de Space X dans le pays. « L’Indonésie dispose de plusieurs zones situées près de l’équateur …Le coût du lancement de SpaceX serait plus bas parce que ses satellites n’auraient pas besoin de manœuvrer pour ajuster leur orbite à l’équateur » a déclaré le porte-parole du ministère coordinateur des affaires maritimes et des investissements Jodi Mahardi.

Une équipe de Space X sera à Jakarta en Janvier

Elon Musk a répondu favorablement à l’invitation de Joko Widodo. Il a promis d’envoyer dès janvier 2021, une de ses équipes pour explorer toutes les opportunités pour cette coopération, a fait savoir M Mahardi. En effet, l’Indonésie n’a pas uniquement sollicité Elon Musk pour les projets spatiaux. Il veut aussi que la deuxième fortune du monde investisse dans la construction de véhicules électriques dans le pays, par le biais de Tesla. L’Indonésie dispose de grande réserve de nickel, un métal qui entre dans la composition des batteries de véhicules électriques. Elon Musk est d’ailleurs intéressé par cette matière première.