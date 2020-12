Aux Etats-Unis, les dés sont jetés. Joe Biden sera le prochain président des Etats-Unis. Le collège électoral a confirmé la victoire du démocrate aux élections présidentielles du 03 novembre dernier. Pourtant Donald Trump et ses soutiens continuent de contester les résultats du scrutin. Lors d’un rassemblement « Stop the Steal » samedi dernier, l’ancien conseiller à la défense du Chef de la Maison Blanche Michael Flynn, a tenu un discours qui remet en cause la victoire de l’ex vice-président des Etats-Unis.

« En ce moment crucial de notre temps, nous devons prier pour que la vérité triomphe du mensonge, la justice triomphe des abus et de la fraude, l’honnêteté triomphe de la corruption…Notre honneur sacré triomphe de l’infamie » a-t-il déclaré. Hier jeudi 17 décembre, il a même indiqué que M Trump pouvait «déployer l’armée pour « relancer » les élections. C’était lors de son passage dans le Greg Kelly Reports, une émission télévisée diffusée sur Newsmax TV. En effet, l’animateur lui avait demandé si le président américain pouvait mener des actions pour annuler les résultats du scrutin.

Saisir toutes les machines à voter à travers le pays

Flynn a dans un premier temps suggéré que M Trump saisisse toutes les machines à voter à travers le pays. Ensuite l’ex conseiller a indiqué que le milliardaire républicain pourrait déployer l’armée dans les Swing States (les Etats clés) où il avait perdu face au démocrate. Ceci lui permettrait de relancer l’élection dans « chacun de ces Etats ». Michael Flynn ajoute cependant qu’il ne réclame pas cette option. Selon lui, les USA ont un « processus constitutionnel, et cela doit être suivi ».