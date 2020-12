Hier mardi 22 Décembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la Turquie concernant l’affaire de la détention d’un principal rival du président Erdogan qui risque jusqu’à 142 ans de prison arrêté après les violentes manifestations qui ont eu lieu dans le pays en 2014. La cour a par ailleurs ordonné la libération de Selahattin Demirtas, ex-coprésident du HDP, un parti pro-kurde qui est accusé de «terrorisme» par les autorités turques.

Une bonne nouvelle pour ce rival d’Erdogan et ses partisans mais qui a un goût amer pour les autorités de son pays. En effet, au lendemain de la décision, le Président Erdogan s’est lui même prononcé sur la décision de l’instance européenne en dénonçant une décision “politique“. Pour le président Erdogan M Demirtas est bien coupable. «Cette personne est coupable aux yeux de notre nation non à cause de ses discours politiques, mais parce qu’il n’a pas pu se distancier du terrorisme», aurait lancé le président Erdogan qui estime que «La CEDH doit savoir qu’elle défend une personne en lien avec le PKK». Le PKK étant reconnu par les autorités turques comme une organisation “terroriste”.

Politique de deux poids deux mesures

Le président turque est allant beaucoup plus loin en dénonçant une politique de deux poids deux mesures. «C’est une décision entièrement politique. (…) Demander la libération de celui qui est responsable de la mort de 39 de nos concitoyens relève d’une politique de deux poids deux mesures, c’est de l’hypocrisie», affirme le président turque.