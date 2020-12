La semaine dernière, les Etats-Unis avaient sanctionné la Turquie à propos de l’acquisition par la Direction des industries turques de la défense (SSB) du système antimissile russe S-400. Le 1er octobre dernier par ailleurs, les dirigeants européens avaient exigé de la Turquie, qu’elle cesse ses différentes actions provocatrices ou belliqueuses déjà condamnées par le passé. Après cette mise en garde, l’Union européenne envisage encore des sanctions contre la Turquie pour ses activités d’exploration d’hydrocarbures dans la Méditerranée orientale. Contre toutes ces mesures que le président turc Recep Tayyip Erdogan qualifie de « deux poids deux mesures », de la part de Washington et de l’UE, la Turquie pense « tourner une page » avec les deux puissances en 2021.

« La Turquie est confrontée à un système de deux poids deux mesures, à la fois sur la Méditerranée orientale et sur les S-400. Nous souhaitons que l’UE se débarrasse de cette cécité stratégique qui l’affecte dès que possible », a déclaré le président face aux parlementaires de son Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir. « Je pense que le président élu des Etats-Unis (Joe Biden), démontrera l’importance qu’il convient d’accorder aux relations entre la Turquie et les Etats-Unis », a ajouté M. Erdogan.

La Turquie constitue une menace

Après les récentes escalades verbales, entre la France et Turquie, ayant à l’origine les caricatures du prophète Mahomet, le président Emmanuel Macron avait également souhaité des sanctions européennes contre Ankara à cause du danger qu’il représente. « Il y a une réelle prise de conscience de ce que peut représenter la Turquie comme menace dans notre environnement. La question du principe des sanctions ne fait aucun doute pour nous », avait déclaré l’Elysée.