En Tunisie, la mort d’un jeune médecin a suscité une vague de manifestation au sein des acteurs de la santé ce vendredi. En effet, devant la faculté de médecine de Tunis, plusieurs dizaines de médecins, internes et salariés du secteur ont réclamé le limogeage du ministre de la Santé, et des responsables de la logistique et de la Santé régionale. Ces manifestations sont intervenues après le décès de Badreddedine Aloui, 27 ans, dans la région de Jendouba (nord-ouest).

La défaillance pourtant signalée depuis plusieurs semaines

La victime est décédée lors d’un accident d’ascenseur. A en croire les confidences qui ont été faites par des témoins de la scène aux médias, le jeune médecin, par inadvertance est rentré dans l’ascenseur ouverte alors que la cabine était absente. Il a ainsi fait une chute brutale et s’est retrouvé au fond de la cage d’ascenseur. La défaillance de l’ascenseur avait pourtant été signalée depuis plusieurs semaines.

Un appel à la grève

Le centre hospitalier avait également reçu au cours de ces deux derniers mois, la visite de deux ministres du gouvernement. Zied Bouguerra, membre de l’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) a appelé à une grève face à ce qu’il appelle « négligences » ayant conduit à la mort d’un jeune médecin. Selon un communiqué du gouvernement, le premier ministre, Hichem Mechichi a ordonné des funérailles nationales pour le médecin.