Un dinosaure ayant la taille d’un poulet a été découvert par des chercheurs. Selon une étude réalisée par une équipe de plusieurs scientifiques et publiée dans la revue Cretaceous Research, cette espèce qui vivait il y a près de 110 millions d’années et dénommée Ubirajara Jubatus, avait des caractéristiques particulières. En effet, l’animal avait un plumage composé d’une longue crinière de fourrure.

Les bras couverts de filaments

A cette dernière s’ajoute plusieurs rubans raides qui dépassent les épaules. Par ailleurs, les chercheurs ont souligné que ces rubans ne sont pas des écailles ou des plumes, puisqu’ils semblent être uniques à l’animal. Au moment, où les scientifiques ont excavé les ossements de l’animal, ils sont tombés sur plusieurs tissus mous qui étaient autrefois dissimulés. Dans le même temps, une partie de la crinière avait été retrouvée quasiment intacte. Aussi, les bras étaient-ils couverts de filaments qui ressemblaient à de la fourrure et qui s’étend jusqu’aux mains. Selon le codirecteur de cette étude, le professeur David Martill : « ce qui est particulièrement inhabituel chez la bête est la présence de deux très longs rubans probablement raides de chaque côté de ses épaules qui ont probablement été utilisés pour l’attraction de compagne, la rivalité entre mâles ou pour effrayer les ennemis ».

Il a par ailleurs souligné que : « Nous ne pouvons pas prouver que le spécimen est un mâle, mais étant donné la disparité entre les oiseaux mâles et femelles, il semble probable que le spécimen était un mâle, et jeune aussi, ce qui est surprenant étant donné que les capacités d’affichage les plus complexes sont réservées aux mâles adultes matures ».