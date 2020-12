Arya Rajendran, une étudiante âgée de 21 ans a été élue maire de Trivandrum, la capitale de l’Etat du Kerala, en Inde. Contrairement à de nombreuses démocraties, qui organisent des élections, l’étudiante en mathématiques a été désignée hier lundi 28 décembre 2020, par le conseil municipal, qui est majoritairement composé de membres du parti communiste, tout comme elle. Sur les 100 membres, ce sont 51 qui lui ont apporté leur soutien.

Elle a gagné en popularité à Mudavanmugal

Notons que ce n’est pas dû au hasard qu’Arya Rajendran est devenue maire. En effet, sa mère est fonctionnaire à la Life Corporation of India, une société d’assurance publique, et son père est électricien. Ces derniers sont des membres actifs du Parti communiste et leur fille s’est inscrite dans cette même logique. Au cours de ses études la nouvelle maire du Trivandrum s’était engagée auprès de la branche jeunesse du parti, et avait assuré la présidence du Balasangam, une grande organisation de jeunes communistes indiens. Par ailleurs, c’est dans le quartier de Mudavanmugal, toujours à Trivandrum qu’elle a gagné en popularité.

« J’ai fait face à plusieurs problèmes municipaux »

Son combat s’axait particulièrement autour de l’ouverture d’un centre de santé primaire pour les habitants et une meilleure gestion des déchets. Quelques jours avant d’être officiellement nommée, elle a confié à la télévision indienne que : « En tant qu’étudiante et en tant que représentante de la jeunesse, j’ai fait face à plusieurs problèmes municipaux. Le plus important était celui de l’hygiène et des infrastructures sanitaires. Même pendant le Covid-19, les gens avaient peur de se rendre à l’hôpital. Je veux offrir de meilleurs soins pour tous. Et je pense que ma candidature est un signe d’espoir pour tous les jeunes Indiens »