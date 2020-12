Après la présidentielle américaine de novembre dernier, Barack Obama s’investit à nouveau dans la campagne électorale comptant pour la sénatoriale. Le prédécesseur de Trump a visiblement ciblé l’Etat de la Géorgie pour mener sa campagne. L’objectif est de rafler les deux postes de sénateurs en jeu dans cet Etat réputé pour être le bastion des républicains. Dans un spot conçu dans le cadre de cette campagne électorale, on voit Barack Obama aux côtés du chanteur John Legend.

“Maintenant l’Amérique compte encore sur vous”

L’ancien président américain exhorte la Géorgie à accorder les suffrages aux démocrates lors du scrutin du 5 janvier prochain. La vidéo est intitulée On My Mind. «Quand il a fallu rejeter la peur et la division et envoyer un message de changement, la Géorgie s’est mobilisée », a déclaré l’ancien locataire de la Maison-Blanche.« Maintenant l’Amérique compte encore sur vous », a-t-il poursuivi dans son discours. En effet, l’Etat de la Géorgie est reconnu comme le fief des républicains.

Deux sièges essentiels pour les démocrates

Mais le dernier scrutin présidentiel a renversé la tendance. Joe Biden avait été reconnu vainqueur dans cette région des Etats-Unis. L’appel de Barack Obama intervient dans un contexte où la Géorgie doit à nouveau repartir aux urnes suite au score assez serré qui a été enregistré lors des deux élections sénatoriales organisées le même jour que la présidentielle. Rappelons que les deux sièges de la Géorgie sont essentiels pour que les démocrates puissent avoir une majorité confortable au Sénat.