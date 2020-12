Le Cuba pourrait rejoindre l’Iran, la Corée du Nord et la Syrie sur la liste des pays sponsors du terrorisme établie par les Etats-Unis. L’information a en effet été rendue publique par le quotidien américain The New York Times. Le média américain précise que la proposition a été faite par deux responsables du Département d’Etat.

L’objectif serait de compliquer la tâche à Joe Biden

A en croire les informations relayées par le Times, cette décision du département d’Etat américain pourrait intervenir comme une récompense à l’endroit des Cubains Américains et aux autres Latinos anticommunistes de Floride qui ont soutenu le président sortant lors du dernier scrutin. L’autre objectif pourrait également être de rendre difficile le mandat de prochain président sur le plan de la coopération avec la Havane. Selon certains éclairages, il serait très difficile à l’administration qui sera dirigée par Joe Biden de retirer de la fameuse liste le Cuba. Ce ne serait effectif qu’après de longs mois d’examens formels.

Des sanctions contre le Cuba?

Le Cuba ajouté à cette liste, induit des restrictions à l’aide étrangère américaine, une interdiction des exportations et des ventes de défense, des contrôles sur les exportations d’articles à double usage et d’autres restrictions financières. Déjà, cette annonce a suscité des réactions dans les rangs des Démocrates qui dénoncent les dernières décisions de l’administration Trump. « Il essaie de mettre des menottes à l’administration entrante », a confié le nouveau président du Comité des affaires étrangères de la Chambre au New York Times