Il y a quelques heures, le New York Times révélait que le président Trump avait pour idée de déployer l’armée dans le cadre de la mise en place très rapide d’une loi martiale. Une idée qui lui aurait été soufflée par Michael Flynn, son ancien conseiller à la sécurité nationale. Pour autant, cette annonce a été fermement démentie par le président américain lui-même.

Selon le média américain, le président Trump aurait demandé à l’occasion d’une rencontre organisée à la Maison-Blanche, s’il était possible de refaire les élections, mais cette fois-ci, sous l’égide et la supervision de l’armée américaine. Une idée très vite balayée d’un revers de la main par Mark Meadows, le directeur des équipes de la Maison-Blanche et Pat Cipollone, conseiller présidentiel.

Trump nie vouloir une loi martiale

Les deux ont également refusé que soit nommé Sidney Powell à la tête d’un conseil spécial visant à déterminer si, oui ou non, il y a bel et bien eu une fraude. Une idée que Rudy Giuliani, ancien maire de New York et actuel avocat du président américain, a lui aussi refusé. Une rencontre qui aurait donc tourné court.

Joe Biden sera bel et bien le prochain président américain

À 30 jours de la fin de son mandat, le président Trump semble ainsi continuer à chercher une façon pour lui de retarder l’échéance voire, de conserver la main à la Maison-Blanche. Pour autant, il semblerait qu’il n’y ait plus rien à faire. Joe Biden, le candidat démocrate, a d’ores et déjà été élu par le cortège des Grands électeurs. Une élection présidentielle que Trump n’a toujours pas digérée, n’ayant pas reconnu sa défaite. Il se murmure d’ailleurs que ce dernier pourrait ne pas être présent lors de la passation de pouvoir.