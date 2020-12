Triste nouvelle pour les fans de la légende américaine du basketball, K.C. Jones. En effet, l’ancienne star des Boston Celtics a cassé la pipe à l’âge de 88 ans. L’information a été donnée, hier vendredi 25 décembre 2020, par son ancien club.

« La victoire suivait à coup sûr »

« La famille Celtics pleure la perte de K.C. Jones alors que nous célébrons sa carrière et sa vie remarquables. Il a démontré que l’on pouvait être à la fois un concurrent féroce et un gentleman dans tous les sens du terme » ont déclaré les Celtics, avant d’ajouter : « Là où K.C. Jones allait, la victoire suivait à coup sûr ». Par ailleurs, le coach des Celtics, Brad Stevens a fait savoir que « la façon dont il était vénéré par les joueurs avec lesquels il a joué, par les gens avec lesquels il travaillait, par les joueurs qui ont joué pour lui, faisait de lui quelqu’un de spécial ». Pour rappel, K.C. Jones est titulaire d’une médaille d’or olympique avec les USA. Sacré huit fois consécutives en tant que joueur entre 1959 et 1966, il avait été intronisé au Hall Of Fame en 1989.

L’octogénaire a également gagné le championnat NCAA en 1955 et 1956 avec l’Université de San Francisco. En tant qu’entraîneur, K.C. Jones est passé par Boston, Détroit, Seattle, Milwaukee et Washington.